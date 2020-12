Recovery, Conte: "Basta ritardi, serve sintesi efficace. Non ci possiamo permettere distrazioni"

(Agenzia Vista) Roma, 21 dicembre 2020 - "Dobbiamo riprendere con la massima lena la discussione sul Recovery Plan. Si può discutere di tutto, ma dobbiamo discutere nel merito, ne va della credibilità del Paese in Ue. Non ci possiamo permettere distrazioni". Queste le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo in diretta streaming all'inaugurazione del Data Center Modena innovation hub. /