(Agenzia Vista) Roma, 26 dicembre 2020 - “Quando c’è di mezzo il volontariato, quando ci sono di mezzo persone che soffrono e che hanno bisogno uniamoci, almeno su questo. Lo dico anche ai giornalisti. Siamo in tempi di Covid”. Così Matteo Salvini in una dichiarazione sulle recenti polemiche sulle sue azioni di volontariato per il giorno di Natale.