- I progressi nel gioco, intravisti nelle precedenti gare, hanno prodotto il primo successo di Vincenzo Vivarini sulla panchina della Virtus Entella. Per il tecnico abruzzese, già alla guida del Bari nella stagione 2019-20, subentrato lo scorso 25 novembre all'esonerato Tedino, i primi 3 punti della sua gestione tecnica sono arrivati contro il Pescara.La compagine abruzzese, un'altra ex squadra allenata da Vivarini nel 2006-07, è stata sconfitta a Chiavari per 3-0 dai liguri nel pomeriggio di domenica 27 dicembre, nell'incontro valido per la quindicesima giornata della Serie B 2020-2021. A seguito di questa vittoria, pur restando ultima in classifica, la Virtus Entella comincia a intravedere la luce in fondo al tunnel chiamato salvezza.