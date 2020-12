Stati Uniti, ieri 193 mila casi

STATI UNITI - Ieri, gli Stati Uniti hanno registrato oltre 193mila nuovi casi di coronavirus (per un totale di 16,5 milioni) e oltre 1.400 morti, con il totale dall’inizio della pandemia che ha superato i 300mila decessi, secondo i dati della Johns Hopkins University (qui la mappa). Il numero di ricoverati ieri ha raggiunto il nuovo primato di 110.549 unità; numero senza precedenti anche di ricoverati in terapia intensiva, che ieri erano 21.456 in tutto il Paese, secondo il Covid Tracking Project. La California, lo Stato più colpito dalla pandemia.