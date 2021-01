Basket: la Virtus Bologna vince 88-75 a Cremona

(via Virtus Segafredo fb) FRANCESCO LOIACONO - Nell’anticipo della diciottesima giornata di A/1 di basket maschile la Virtus Bologna vince 88-75 a Cremona. Primo quarto, Gamble 8-5 per gli emiliani. Weems, 14-8. Poeta impatta per i lombardi, 14-14. Belinelli, 20-17 Virtus. Ancora Belinelli, Bologna prevale 25-23. Secondo quarto, Lee 27-25 Cremona. Weems, 33-29 per gli emiliani. Tripla di Belinelli, 37-29. Markovic, Bologna prevale di nuovo 42-35. Terzo quarto, Belinelli, 42-40 Virtus. Di nuovo Belinelli, 46-43.

Poeta permette a Cremona di raggiungere la parità, 49-49. Hunter, 53-49 Virtus. Weems, Bologna trionfa 61-51. Quarto quarto, Hunter 67-53 Virtus. Di nuovo Hunter, 72-57. Adams, 75-59. Belinelli, Bologna vince questo quarto e 88-75 tutta la partita. Successo meritato per la Virtus. E’ seconda in classifica con 22 punti insieme a Sassari. Migliori marcatori, negli emiliani Hunter 28 punti e Belinelli 17. Nel Cremona Williams 17 punti e Poeta 13. Nella diciannovesima giornata la Virtus Bologna giocherà domenica 7 Febbraio 2021 alle 20,45 fuori casa contro Reggio Emilia.