Calcio, Serie C: il Foggia vince 1-0 in casa con la Casertana

Nel secondo tempo i dauni propositivi. D’ Andrea non inquadra la porta. La Casertana va vicina al pareggio con Simone Icardi. Dell’Agnello sfiora il raddoppio. Il Foggia è quarto in classifica con 32 punti insieme al Teramo e al Catanzaro.

Nella seconda giornata di ritorno del girone C di Serie C il Foggia vince 1-0 in casa contro la Casertana. La squadra di Marco Marchionni passa in vantaggio al 15’ del primo tempo con D’Andrea di testa su cross di Curcio. I pugliesi aumentano i ritmi del gioco. Curcio non concretizza una buona occasione. I campani in contropiede. Cuppone insidioso.