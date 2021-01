Basket: l'Armani Milano vince 82-76 in casa con lo Zenit San Pietroburgo in Eurolega

(via Olimpia Milano Fb)





Quarto quarto, Pangos 63-58 per i russi. Micov, 64-63 Armani. Hollins, 68-66 per la squadra avversaria. Di nuovo Hollins, 71-68. Micov, 72-71 per la squadra di Ettore Messina. Tripla di Punter, 75-71. Ancora Punter, 77-73. Delaney, 80-73. Rodriguez, l’Armani vince questo quarto e 82-76 tutta la partita. Successo meritato per Milano. Sesta vittoria consecutiva per i lombardi. Sono terzi in classifica con 30 punti. Migliori marcatori, nell’Armani Milano Punter 14 punti e Rodriguez 13. Nello Zenit San Pietroburgo Pangos e Hollins 12 punti. Nella ventiquattresima giornata l’Armani Milano giocherà venerdì 5 Febbraio 2021 alle 20,45 fuori casa contro i francesi del Villeurbanne.

