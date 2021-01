Coppa Italia, Roma-Spezia 2-4: giallorossi eliminati ai supplementari

- Eliminazione a sorpresa in Coppa Italia. Lo Spezia batte in trasferta la Roma 4-2 e stacca il biglietto per i quarti di finale. Un match lungo 120 minuti e che si è risolto ai tempi supplementari. Dopo l’Inter che ha avuto bisogno dei supplementari per superare la Fiorentina e la Juventus è risultata vincitrice sul Genoa dopo 120 minuti e dopo i calci di rigore con cui il Milan ha vinto con il Torino, anche per Roma-Spezia sono stati fondamentali i tempi supplementari.Una partita che è cominciata in modo tragico per la Roma di Fonseca che, dopo appena sei minuti si è ritrovata a dover inseguire gli avversari. A sbloccare il match è stato lo Spezia che è passato in vantaggio grazie ad un calcio di rigore trasformato Galabinov. Saponara raddoppia al 15’ approfittando di un errore della difesa giallorossa.Una partenza choc per i giallorossi che, tuttavia, riescono a riaprire la partita al 43’ con Pellegrini che, dal dischetto, non sbaglia. Il pareggio che permette agli uomini di Fonseca di accedere ai supplementari arriva al 90’ con Mkhitaryan.I supplementari si aprono con l’espulsione di Mancini che guadagna il secondo cartellino giallo lasciando la Roma in dieci. Passa un minuto e la Roma resta in nove per l’espulsione di Pau Lopez che rimedia il rosso per un’uscita completamente sbagliata su Piccoli. Forte della superiorità numerica, lo Spezia passa in vantaggio con Verde. Ad un minuto dal termine del secondo tempo regolamentare, lo Spezia chiude la partita con Saponara e si prepara ad affrontare il Napoli ai quarti di finale.