Governo, Meloni: "Noi di FdI i veri 'responsabili' perché non voteremo fiducia a Conte"

(Agenzia Vista) Barcellona, 16 gennaio 2021 - "La terza maggioranza di Conte in questa legislatura non sarebbe una buona notizia perché ci troveremmo un Governo ancora più debole di quanto non lo sia oggi. Io posso solamente garantire che noi di Fratelli d'Italia siamo tutti 'responsabili' perché non abbiamo mai votato e non voteremo mai la fiducia a Giuseppe Conte". Queste le parole della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, durante una visita lampo a Barcellona, in Spagna, per l'importante iniziativa del partito conservatore europeo di cui è presidente, Ecr.