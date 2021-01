Il Bari ko a Teramo

(credits: Ssc Bari)

FRANCESCO LOIACONO - Nella seconda giornata di ritorno del girone C di Serie C il Bari perde 2-1 a Teramo. Nel primo tempo al 24’ la squadra di Gaetano Auteri passa in vantaggio con Antenucci, pallonetto di destro su passaggio di Marras. Nel secondo tempo al 9’ Marras sbaglia un rigore concesso per un fallo di Soprano su Candellone. Marras si fa parare il tiro dal portiere Lewandoski. Al 29’ il Teramo sbaglia un rigore concesso per un fallo di mano di Ciofani. Arrigoni si fa parare il tiro dal portiere Frattali.

Gli abruzzesi pareggiano al 29’ con Bombagi che segna con un tiro di destro dopo una parata del portiere Frattali su un altro rigore dato per un fallo di Semenzato. I biancorossi restano in dieci. Semenzato viene espulso per proteste. Al 34’ il Teramo realizza la rete della vittoria con Bombagi, tiro rasoterra. Il Bari è secondo in classifica con 41 punti, ma vede aumentare di tre punti il distacco dalla Ternana. I biancorossi sono a -11 dagli umbri, primi a 52 punti. La squadra di Cristiano Lucarelli vince 3-1 in casa contro la Paganese.