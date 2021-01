L'anno nuovo di FdI: "Opposizione più forte alle scelte politiche di Emiliano"

BARI - "La gestione fallimentare dell'emergenza sanitaria e delle politiche regionali da parte di Michele Emiliano necessita di un'opposizione ancora più forte e decisa, per questo Fratelli d'Italia oggi si è riunita a Bari per definire le prossime strategie politiche". I consiglieri regionali Luigi Caroli, Giannicola de Leonardis, Antonio Gabellone, Renato Perrini, Francesco Ventola, Ignazio Zullo, insieme al deputato e coordinatore regionale Marcello Gemmato e all'eurodeputato Raffaele Fitto, si sono incontrati per fissare i prossimi obiettivi del Partito di Giorgia Meloni in Puglia e tradurre le istanze dei pugliesi in chiave nazionale ed europea.