ROMA — Sono 122.528 le persone finora vaccinate contro il Covid in Italia, 73.523 donne e 49.005 uomini. Il dato è aggiornato alle 18:04 di oggi ed è contenuto nel report online del Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria. Hanno ricevuto il vaccino 109.463 operatori sanitari, 6.404 unità di personale non sanitario e 6.661 ospiti di Rsa.