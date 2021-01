Veglione nel resort di lusso, il proprietario spiega cosa è successo

(Agenzia Vista) - Garda, 1 Gennaio 2021 - Veglione di Capodanno in un resort di lusso nel Bresciano in barba alle restrizioni anti-Covid, è polemica sui social. Ivan Favalli, direttore del resort ha rilasciato alcune precisazioni in un video: “Per evitare situazioni di assembramento, ieri è stata vietata la cena se non in camera. Il nostro hotel è un resort estivo, è quasi impossibile portare cibo in tutte le camere. Abbiamo organizzato un pranzo con varie portate per intrattenere i clienti e fare in modo che la sera si potessero accontentare di un piatto freddo in tavola. L’hotel ha avuto molte prenotazioni, specialmente con un passaparola generato da giovani e fin lì siamo nella legalità”. Poi Favalli ha dato la sua opinione sulle restrizioni del Governo: “Ci vengono date briciole come sostegno dallo Stato, siamo obbligati a studiarle tutte per rimanere in piedi ed evitare il fallimento. Abbiamo 200 persone che lavorano per questa azienda, mi sento responsabile anche per il loro reddito”.