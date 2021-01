VENEZIA — Dopo le vacanze di Natale sono già 200 le classi di elementari e medie in quarantena in Veneto per positività di uno o più studenti. È l’effetto, 10 giorni dopo la ripresa dalle vacanze di Natale, dell’ordinanza della Regione che ha cambiato la gestione dei casi positivi a scuola, obbligando all’isolamento le intere classi in presenza anche di un solo contagio. Coinvolti circa 4000 studenti.