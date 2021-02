Basket: l'Happy Casa Brindisi vince 108-90 a Treviso

(via Happy Casa Brindisi Fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nella diciannovesima giornata di A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi vince 108-90 a Treviso. Primo quarto, Bell 12-9 per i pugliesi. Russell, 14-12 per i veneti. Akele, 23-18. Russell, Treviso prevale 27-25. Secondo quarto, Mekowulu 34-33 per i veneti. Krubally, 37-36 Happy Casa. Visconti, 43-40. Thompson, Brindisi si impone 48-47. Terzo quarto, Perkins 56-50 per la squadra di Frank Vitucci. Udom, 63-58. Bell, 73-60. Zanelli, Brindisi trionfa 74-62.

Quarto quarto, Udom 84-70 Happy Casa. Perkins, 88-75. Gaspardo e Krubally, 95-81. Thompson, 100-83. Ancora Gaspardo, Brindisi vince questo quarto e 108-90 tutta la partita. Successo meritato per i pugliesi. Sono secondi in classifica con 24 punti insieme a Sassari Virtus Bologna e Venezia. Migliori marcatori, nell’Happy Casa Brindisi Gaspardo 25 punti e Udom 18. Nel Treviso Logan 27 punti e Mekowulu 17. Nella ventesima giornata, dopo la sosta per la Final Eight di Coppa Italia e le partite dell’Italia, l’Happy Casa Brindisi giocherà domenica 28 Febbraio alle 18, 15 in casa contro Trieste.