Covid, Zullo (FdI): "Appello a Lopalco, è necessario vaccinare anche i soggetti con gravi patologie"

BARI - “Vaccinare le persone fragili, dovrebbe essere questa la priorità. Quindi benissimo gli ultraottantenni, nonostante i disagi e i ritardi di questi giorni, ma persone fragili sono anche i diversamente abili e non solo anziani". Così in una nota il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia,“Soggetti con gravi patologie metaboliche, cardiovascolari o polmonari - prosegue la nota - non possono essere fra le categorie previste in un secondo momento. Stiamo parlando anche di tanti ragazzi con inabilità totale che continuano a frequentare in presenza perché la Didattica a distanza non consente loro di seguire le lezioni. Non è solo un esempio, ma il grido di disperazione che, anche personalmente, mi giunge da famiglie con disabili che devono affrontare il quotidiano, già di per sé difficilissimo, con più preoccupazione. Il rischio per queste fragilità è che il virus possa colpire maggiormente e in modo più grave proprio perché soggetti affetti da gravissime patologie.“Per questo rivolgo un appello all’assessore Pierluigi Lopalco perché preveda anche per loro subito la vaccinazione”, conclude la nota.