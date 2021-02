Ssc Bari, battere il Monopoli per tornare al secondo posto

(via Ssc Bari Fb)

Un turno di riposo di forzato per non aver potuto affrontare il Trapani, escluso dalla Serie C 2020-21 e che ha consentito al Bari ed in particolare al neo allenatore Massimo Carrera di poter preparare al meglio il suo debutto sulla panchina biancorossa contro il Monopoli in programma al San Nicola, alle 17.30 di mercoledì 17 febbraio 2021. Un derby particolare, non solo perchè segnato dalla stessa squadra che il 25 settembre 2019 battezzò l'esordio di Vivarini alla guida del Bari, ma anche per un avversario che, tornato al successo con il 3-1 inflitto alla Turris sul terreno del Veneziani, è intenzionato a uscire dalla Zona Playout del Girone C.Dunque un cattivo cliente per un Bari che dovrà tornare necessariamente al successo se vorrà nuovamente potersi insediare al secondo posto della graduatoria del raggruppamento centromeridionale, attualmente occupato dall'Avellino. Gli irpini, espugnando il campo della Juve Stabia per 1-0 con rete dell'ex biancorosso Maniero nel pomeriggio di sabato 13 febbraio, riceveranno il Foggia al Partenio nella sfida programmata a 24 ore di distanza da Bari-Monopoli. Ai Satanelli, per quanto prossimi avversari dei biancorossi, nell'altro e successivo derby del San Nicola in programma alle 15 del 27 febbraio, spetta il compito di facilitare il compito del Bari con una vittoria corsara.