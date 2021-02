Il Milan cala il poker al Crotone

Nella ripresa i rossoneri, stendono il Crotone in pochi minuti: prima con il 'solito' Ibrahimovic che appoggia in rete il più facile dei gol dopo un cross basso di Theo Hernandez. Poi è il turno di Rebic che realizza la sua prima doppietta stagionale tra il 69' e il 70', prima svettando di testa su calcio d'angolo di Calhanoglu, partito dalla panchina, e poi è bravo oltre che fortunato a ribattere in rete la respinta del portiere Cordaz, su una conclusione di Ibrahimovic.





Finisce 4-0 il match 'testa-coda' con gli uomini di Pioli che riconquistano la vetta riportandosi a +2 dall'Inter.

