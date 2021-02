Le box d’arte e amore per San Valentino

BARI - San Valentino si festeggia ad arte. Con le sue opere ispirate a poesie d’amore l’illustratrice pugliese Tania Tullo ha creato delle box per innamorati che in poco tempo sono diventate una idea regalo molto ricercata sul web per la prossima festa degli innamorati. Cofanetti regalo che ciascun innamorato potrà donare alla propria dolce metà con all’interno una delle opere illustrate a cura dell’artista insieme al libro “Digrignare fa male alla mascella” (Eretica Edizioni) di Annamaria Pazienza.“In questo momento d’immobilismo per la fruizione dell’arte, in cui i musei sono chiusi e anche le esposizioni sono bloccate, ho pensato di dare visibilità alle mie opere con un progetto a tema”, spiega Tullo. Formatasi all’Università Europea dell’Immagine di Bari, l’artista si è tante volte occupata della creazione delle copertine di libri, tra cui gli ultimi proprio quelli dell’esordiente Pazienza, che ha scelto come compagna in questa avventura su web.“Le illustrazioni sono cucite addosso ai componimenti e agli scritti di Annamaria. Mi sono lasciata ispirare dalle parole, dai versi delle sue poesie e le ho proposto di creare qualcosa assieme per unire le nostre creatività e dar vita a un progetto nuovo, figlio dei tempi in cui viviamo. Ed ecco che sono nate le nostre box di San Valentino. Una collaborazione nata in maniera totalmente spontanea che speriamo sia una piacevole sorpresa anche per chi riceverà le nostre box come regalo per la festa degli innamorati”, prosegue ancora Tania Tullo.Quattro i diversi soggetti tra cui scegliere: dall’abbraccio dei due amanti su una barchetta a “Ocean beat”, che raffigura un cuore “ripieno” di mare, per citarne alcune. Disegno e colori si fondono senza rumore in queste illustrazioni dall’impatto fortemente emotivo in cui figure femminili dalle forme morbide emergono placide dalle diverse sfumature di blu. A volte paiono abbandonarsi e perdersi, altre volte ancora sembrano dee dallo sguardo sereno che infondono amore e s’identificano con la luna. Una coppia di simpatici pesciolini è la cifra stilistica di queste illustrazioni che evocano un universo originale che magnetizza e chiede solo di essere scoperto.