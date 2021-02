Lo squalo elefante di 9 metri ripreso davanti alle coste del Salento

LECCE - Un altro avvistamento mozzafiato in Salento di un pescatore dilettante. E’ di ieri mattina la notizia della presenza di un esemplare di squalo elefante nel Mar Adriatico, al largo della costa di Torre Chianca, marina di Lecce. Ne da notizia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”. che sottolinea come “lo stato di salute delle nostre acque meritano la massima protezione e tutela da ogni forma di aggressione umana”. Il Salento, insomma, si conferma terra ospitale, habitat ideale per molte rare specie.Ieri mattina, infatti, ha fatto capolino sulla superficie piatta di un mare quasi olio a causa delle ottime condizioni atmosferiche, un ormai abituale abitante delle nostre acque territoriali: un esemplare di squalo elefante di circa 9 metri che si muoveva placido, quasi a pascolare e cibarsi di plancton a solo un miglio dalla costa. Una scena che è durata oltre mezz’ora e che è stata videoripresa da un diportista. Un esemplare tanto impressionante nella sua mole, ma altrettanto innocuo e placido come il mare ancora generoso e quindi ancor più da proteggere.Lo squalo elefante, infatti, è il secondo pesce più grande al mondo, dopo lo squalo balena e rimane una specie ancora poco conosciuta e difficile da osservare e studiare. È facilmente riconoscibile grazie alla bocca che viene distesa al massimo quando si nutre. Questo squalo è assolutamente innocuo per l'uomo. Ecco il video: