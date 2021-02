(credits: Vatican Media)

(Agenzia Vista) Roma, 28 febbraio 2021 - "Cari fratelli e sorelle unisco la mia voce a quella dei vescovi della Nigeria per condannare il vile rapimento di 317 ragazze portate via dalla loro scuola nel nord-ovest del Paese. Preghiamo per queste ragazze perché possano presto tornare a casa. Sono vicino alle loro famiglie e a loro stesse. Preghiamo insieme. Preghiamo la Madonna perché le custodisca." Così Papa Francesco al termine dell'Angelus in Piazza San Pietro per quanto avvenuto in Nigeria.