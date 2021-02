Quando la sanità pugliese funziona

In un clima di disservizi di ogni genere, soprattutto nel campo della sanità, sento il dovere di segnalare ed elogiare l’attività dell’ambulatorio ASL per le vaccinazioni Covid di “Bari-Japigia-Torre a Mare” per gli ultraottantenni, che soddisfa certamente l’utenza.Ho il piacere di constatare e dare atto pubblicamente che il Centro citato, presso il quale mi sono recato questa mattina per la vaccinazione Covid, ha soddisfatto pienamente le mie aspettative per un servizio efficiente ed eccellente, con personale accogliente, gentile, organizzato, puntuale e disponibile.Un particolare ringraziamento al dott. Raffaele Mininni, responsabile dell’ambulatorio, che in prima persona si prodigava amabilmente a favore dei “nonni” ultraottantenni.