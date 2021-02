Fiera del Levante 26 febbraio '84, Giovanni Paolo II incontra la Bari imprenditoriale

Bari, domenica 26 febbraio 1984. Dopo la Santa Messa celebrata nel Piazzale Antistante lo Stadio della Vittoria, Papa Giovanni Paolo II raggiunge l'attigua Fiera del Levante dove incontra le categorie imprenditoriali operanti nella Provincia barese. Per i tempi serrati e dettati dal ricco programma di appuntamenti che segnarono la lunga e intensa visita pastorale dell'amato Pontefice alla Diocesi di Bari-Bitonto, fu l'unico incontro segnato dalla breve durata di tempo.Dopo l'indirizzo di saluto, rivolto dall'allora presidente dell'Ente Autonomo Fiera del Levante Stefano Romanazzi, seguì il discorso di Giovanni Paolo II che esaltò l'operosità dell'imprenditoria barese. Per la costante attenzione che il Giornale di Puglia riserva a essa, 37 anni dopo quella storica giornata per Bari, la nostra testata giornalistica ricorda questo incontro passato inosservato nei precedenti anniversari ricordati.