Ssc Bari, Auteri verso l'esonero

NICOLA ZUCCARO - La Viterbese si conferma la bestia nera del Bari. Dopo il 3-1 con cui espugnò il San Nicola il 1 settembre 2019, la compagine laziale è la seconda squadra, dopo la Ternana, a violare in questo campionato il rettangolo dell'astronave. Un successo che nel mezzogiorno uggioso sul capoluogo pugliese è metaforicamente paragonabile a quel maltempo che imperversa sulla SSC Bari.





In queste ore la dirigenza biancorossa, pesantemente criticata dalla tifoseria, è alle prese per decidere sul cambio alla guida tecnica o sulla conferma di Gaetano Auteri. L'attuale allenatore del Bari al termine della gara non si è presentato in sala stampa e la sua assenza nel consueto punto sul dopo gara, pur coperto da un freddo comunicato della società che ha annunciato tre giorni di riflessione, lascia pensare che la chiusura del suo rapporto professionale con il Galletto sia imminente.







In attesa di conoscere novità nelle prossime ore, impazza sul web il toto nomi sul suo sostituto.