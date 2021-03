Basket, Eurolega: l'Armani Milano perde 72-56 in casa col Barcellona

(Via Olimpia Milano Fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nella trentesima giornata di Eurolega di basket maschile l’Armani Milano perde 72-56 in casa contro gli spagnoli del Barcellona. Primo quarto, Micov 2-0 per i lombardi. Oriola, 9-6 per gli spagnoli. Davis, 11-6. Smits, il Barcellona prevale 15-12. Secondo quarto, Evans impatta per l’Armani, 15-15. Leday, 19-17 per la squadra allenata da Ettore Messina. Shields, 23-19. Punter, 25-22. Abrines, 27-25 per gli spagnoli. Tripla di Mirotic, 32-27. Claver, 34-29. Higgins, il Barcellona si impone di nuovo 38-29. Terzo quarto, Mirotic 42-33 per gli spagnoli. Di nuovo Mirotic, 47-38. Hanga, 50-40. Smits, il Barcellona trionfa 55-44. Quarto quarto, Claver 60-44 per gli spagnoli.

Moraschini tiene in gara l’Armani, però 63-46 per la squadra avversaria. Claver, 68-46 per i blaugrana. Westermann, 70-54. Claver, il Barcellona vince questo quarto e 72-56 tutta la partita. Sconfitta immeritata per l’Armani Milano. E’ secondo in classifica con 38 punti insieme ai turchi dell’Efes Istanbul ai russi del Cska Mosca e ai tedeschi del Bayern Monaco. Migliori marcatori, nei lombardi Shields 10 punti ed Evans 9. Negli spagnoli Mirotic 15 punti e Ganga 11. Nella trentunesima giornata l’Armani Milano giocherà venerdì 26 Marzo alle 19 fuori casa contro gli altri spagnoli del Vitoria Baskonia.