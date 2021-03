Basket, Eurolega: l'Armani Milano perde 86-69 fuori casa col Vitoria Baskonia

(Via Olimpia Milano Fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nella trentunesima giornata di Eurolega di basket maschile l’Armani Milano perde 86-69 fuori casa contro gli spagnoli del Vitoria Baskonia. Primo quarto, Rodriguez 6-4 per i lombardi. Brooks, 10-4. Roll, 12-6. Punter, 16-8. Milano prevale 16-10. Secondo quarto, Rodriguez 18-16 Armani. Sedekerskis, 23-21 Vitoria. Giedraitis, 28-26. Brooks, 32-30 per i lombardi. Ancora Giedraitis, gli spagnoli si impongono 33-32. Terzo quarto, Henry 39-32 Baskonia. Di nuovo Henry, 43-34. Giedraitis, 49-38. Peters, 57-45.

Gli spagnoli trionfano 60-45. Quarto quarto, Polonara 62-49 Baskonia. Dragic, 64-51. Di nuovo Polonara, 70-56. Roll tiene in partita Milano, però 78-67 Vitoria. Polonara, 81-67 Baskonia. Vildoza, 86-67. Gli spagnoli vincono questo quarto e 86-69 tutta la partita. Sconfitta immeritata per Milano. E’ terzo in classifica con 38 punti insieme ai tedeschi del Bayern Monaco e ai turchi del Fenerbahce Istanbul. Migliori marcatori, nei lombardi Punter 13 punti e Rodriguez 12. Negli spagnoli Henry 19 punti e Polonara 17. Nella trentaduesima giornata l’Armani Milano giocherà martedì 30 Marzo alle 19 fuori casa contro i serbi della Stella Rossa Belgrado.