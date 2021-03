Basket, Europe Cup: il Reggio Emilia perde 71-64 fuori casa con l'Oradea

FRANCESCO LOIACONO - Nei quarti di finale dell’Europe Cup di basket maschile il Reggio Emilia perde 71-64 fuori casa contro i rumeni dell’Oradea. Primo quarto, Nicolescu 18-10 per i rumeni. Zekovic, 21-12. L’ Oradea prevale 21-18. Secondo quarto, Elegar tiene in gara Reggio Emilia, però 23-21 per i rumeni. Zekovic, 28-21.

Nicolescu, l’Oradea si impone di nuovo 37-34. Terzo quarto, Green 40-34 per i rumeni. Koponen mantiene in partita Reggio Emilia, però 47-46 per la squadra avversaria. Greene, l’Oradea trionfa 52-46. Quarto quarto, Johnson tiene in corsa Reggio Emilia, però 55-46 per i rumeni. Green, 57-55. Broussard, 60-55. Zekovic, l’Oradea vince questo quarto, 71-64 tutta la partita e si qualifica per la semifinale. Sconfitta immeritata per Reggio Emilia che è eliminata dall’Europe Cup. Migliori marcatori, nel Reggio Emilia Taylor 16 punti e Elegar 12. Nell’Oradea Green 15 punti e Holt 12.