Basket: l'Armani Milano vince 69-64 contro lo Zalgiris Kaunas

FRANCESCO LOIACONO - Nella ventottesima giornata di Eurolega di basket maschile l’Armani Milano vince 69-64 fuori casa contro i lituani dello Zalgiris Kaunas. Primo quarto, Hines 4-0 per i lombardi. Punter, 8-4. Di nuovo Punter, 12-10. Rodriguez, Milano prevale 19-13. Secondo quarto, ancora Rodriguez 23-13 Armani. Datome, 25-16. Hines, 28-20. Punter, 31-22. Tripla di Shields, 34-24. Milano si impone di nuovo 34-32. Terzo quarto, Roll 41-34 Armani. Shields, 46-39. Di nuovo Roll, 50-41. Milano trionfa 50-45.

Quarto quarto, Shields 52-47 Armani. Ancora Shields, 55-49. Grigonis mantiene in gara lo Zalgiris, però 57-52 per i lombardi. Hines, 59-55. Datome, 62-57. Hines, 64-59. Punter, 66-62. Shields, Milano vince questo quarto e 69-64 tutta la partita. Successo meritato per i lombardi. Sono secondi in classifica con 36 punti insieme ai russi del Cska Mosca e ai tedeschi del Bayern Monaco. Migliori marcatori, nell’Armani Milano Shields 23 punti e Punter 14. Nello Zalgiris Kaunas Grigoris 17 punti e Lauvergne 15. Nella ventinovesima giornata l’Armani Milano giocherà giovedì 11 Marzo alle 18 fuori casa contro i russi del Cska Mosca. Ne girone G di Eurocup di basket maschile la Virtus Bologna vince 108-98 dopo un tempo supplementare fuori casa contro gli sloveni dell’Olimpia Lubiana.