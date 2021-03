RIO DE JANEIRO - Preoccupano sempre di più le condizioni di Claudio Branco, ex terzino del Genoa tra il 1990 e il 1993 che gli appassionati meno giovani ricordano soprattutto per le sue micidiali punizioni calciate col sinistro. L’ex terzino del Genoa, famoso per le sue punizioni col sinistro, è stato ricoverato in ospedale martedì scorso nella zona di Rio de Janeiro a causa di crescenti difficoltà respiratorie provocate dal Covid.