Brasile: più morti in un anno di Covid che per Aids negli ultimi 23

La pandemia in Brasile continua ad avanzare e ogni giorno si registra un nuovo triste record: gli ultimi dati hanno registrato un numero elevato di decessi, che supera i 90 mila.

I decessi legati al Covid-19 in Brasile in un anno di pandemia hanno già superato le vittime di Aids registrate negli ultimi 23 anni. Lo rivela il ministero della Salute, che monitora le vittime per Aids solo dal 1996. Nel Paese sudamericano le morti per coronavirus sono ad oggi 284.775, mentre quelle causate dall'Aids dal 1996 al 2019 sono 281.156.