Decaro: "Se ci saranno assembramenti chiamerò polizia"

BARI - "Se ci vogliamo ammalare sicuramente un modo per ammalarci è uscire e stare tutti insieme. Io cercherò di restare a casa, se non devo uscire per lavoro. Spero non mi verrà voglia di rincorrervi e non aspetterò un minuto se mi arriveranno segnalazioni di assembramenti, le trasferirò immediatamente alle forze dell'ordine". Così il sindaco di Bari e presidente Anci,, in una diretta facebook nella quale ha risposto alle domande dei cittadini."La situazione purtroppo non è migliorata -, si è abbassata un po' la curva negli ultimi giorni ma il numero dei contagi tende a salire, i numeri sono altissimi e gli ospedali sono tornati in crisi. A Bari nell'ultima settimana abbiamo avuto oltre 500 casi ogni 100 mila abitanti, più del doppio della soglia critica dei 250. E allora prima di uscire - ha sottolineato - pensate alle persone che conoscete che sono in ospedale e pensate che può capitare a ciascuno di voi".