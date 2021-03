BARI - Il Comune di Bari anche quest’anno aderisce alla campagna di informazione e sensibilizzazione internazionale sull’endometriosi e, accogliendo la richiesta dell’associazione “La forza delle donne”, nella giornata di domani, sabato 27 marzo, illumina di giallo la fontana monumentale in piazza Moro.L’endometriosi è una patologia caratterizzata dalla formazione di tessuto endometriale all’esterno della cavità uterina, che colpisce il 10-15% delle donne in età riproduttiva, con un picco tra le donne di età compresa tra i 25 e i 35 anni.Si tratta di una malattia cronica e invalidante che è causa di sub-fertilità o infertilità. In Italia si registrano circa 3 milioni di casi di endometriosi.