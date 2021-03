I vaccini stanno funzionando anche da noi

ROMA - A dirlo sono i dati dell'Iss sui contagi fra le categorie che hanno ricevuto la maggiore copertura: operatori sanitari e over 80. Fra i primi, i casi calano da metà gennaio, per i più anziani gli effetti si iniziano a notare ora.Per accorgersi di quanto la vaccinazione abbia inciso nel contenere l'epidemia tra medici e infermieri è sufficiente dare uno sguardo al grafico contenuto nel report dell'Iss che mostra l'andamento del numero di casi negli operatori sanitari e nel resto della popolazione (i dati sono aggiornati al 17 marzo).La forbice inizia ad allargarsi intorno al 20 gennaio. Circa un mese dopo, è possibile osservare un netto aumento dei casi tra la popolazione in seguito allo scoppio della terza ondata. Ma tra infermieri e camici bianchi i contagi continuano a scendere. A differenza di altri Paesi europei, l'Italia ha deciso di dare assolutà priorità agli operatori sanitari.