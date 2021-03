Italia-Irlanda del Nord 2-0: Berardi e Immobile fanno sorridere Mancini

(via Nazionale Italiana di Calcio Fb)

- Parte nel migliore dei modi l'avventura dell'Italia nelle qualificazioni Mondiali. La Nazionale di Roberto Mancini porta a casa la vittoria battendo l'Irlanda del Nord 2-0. Decisivi i gol di Berardi e Ciro Immobile che regalano tre punti importanti e che donano fiducia in vista delle successive partite. Il match è stato facile per gli Azzurri che, superiori tecnicamente, hanno dominato gli avversari che non sono riusciti a creare pericoli particolari tali da impensierire la difesa azzurra.La squadra di Mancini parte subito forte sfiorando il gol dopo soli dieci minuti dall'inizio del match con Immobile. Il vantaggio arriva quattro minuti dopo con Berardi che batte il portiere avversario da posizione defilata. Poco dopo Immobile sfiora il raddoppio che arriva al 38' in contropiede. L'attaccante della Lazio segna così l'undicesima rete con la maglia della Nazionale. La ripresa si apre esattamente come si era conclusa la prima frazione di gara. Immobile sfiora la doppietta personale, ma non riesce ad inquadrare bene la rete dell'Irlanda. A metà del secondo tempo, gli azzurri tornano a spaventare gli avversari con Insigne. In pieno recupero, la Nazionale di Mancini sfiora il 3-0 con Spinazzola. Il match, tuttavia, termina 2-0 per l'Italia che porta a casa la prima vittoria importante per le qualificazioni mondiali.L'Italia tornerà in campo domenica sera contro la Bulgaria, sconfitta dalla Svizzera 3-1.