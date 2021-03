Nessuna prenotazione per il vaccino

Per quanto riguarda gli anziani non a rischio, quelli compresi tra 60 fino ai 79, potranno accedere alla piattaforma "La Puglia ti vaccina" in cui consultare giorno, ora e sede in cui riceveranno la loro dose di vaccino.

La Puglia, così come il Veneto, non prevede nessuna forma di prenotazione per l'inoculazione del vaccino anti Covid. Per i soggetti più fragili, come gli Over 80 od i disabili, invece, sarà il medico di base a contattare il proprio assistito per fissare un appuntamento presso il proprio studio o domiciliare per la somministrazione del vaccino.