Oms: "No a passaporto vaccinale"

“Non ci sono le condizioni, mancano le prove su quanto i vaccini proteggano dalla contagiosità e dalla trasmissione” ha spiegato.

ROMA — L’Oms si è detta d’accordo sui certificati di vaccinazione “perché resti una traccia ma non c’è una raccomandazione internazionale per l’utilizzo di un passaporto vaccinale”. Così la direttrice del dipartimento d’immunizzazione dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms),, in audizione alla commissione Sanità pubblica dell’Europarlamento.