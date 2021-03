Nella trentunesima giornata del girone C della Serie C il Foggia vince 1-0 a Francavilla Fontana. Nel primo tempo al 2’ Garofalo del Foggia con un tiro da fuori area non inquadra la porta. Al 38’ Castorani della Virtus Francavilla Fontana di testa colpisce il palo. Nel secondo tempo al 3’ i dauni vanno vicini al gol con D’Andrea. Al 39’ la squadra di Marco Marchionni passa in vantaggio con Gavazzi, tiro di destro. Al 44’ il Foggia rimane in dieci. Espulso Salvi per un fallo su Franco. Il Foggia è quinto in classifica con 46 punti insieme alla Juve Stabia.