Nello specifico il certificato includera' un codice QR per garantire la sicurezza e l'autenticita' del certificato. E' la proposta legislativa della Commissione europea che istituisce un quadro comune di riferimento per facilitare la convivenza con il Covid-19.

BRUXELLES — Non si chiama passaporto ma `certificato verde digitale´ per facilitare la libera circolazione sicura all'interno della Ue durante la pandemia. La prova che una persona e' stata vaccinata contro Covid-19, ha ricevuto un risultato negativo del test o si e' ripresa da Covid-19. Sara' disponibile, gratuitamente, in formato digitale o cartaceo.