Trenitalia, linea Barletta-Spinazzola: proseguono i lavori di ammodernamento

· rinnovo totale di 20 km di binario tra Canosa e Minervino

· demolizione e successiva ricostruzione di un ponte in pietra tra Minervino e Spinazzola

· automatizzazione di 4 passaggi a livello tra Canosa e Spinazzola

· interventi di protezione idrogeologica dell’infrastruttura: manutenzione di scarpate, rilevati e realizzazione di reti paramassi.



I lavori vedranno impegnati quotidianamente circa 70 persone per un impegno economico a carico di RFI di 25 milioni di euro.



Per consentire l’operatività dei cantieri, la circolazione ferroviaria verrà sospesa e la mobilità sarà garantita con autobus sostitutivi. Gli orari e le soluzioni di viaggio sono consultabili sui canali di vendita dell’impresa ferroviaria.

BARI - Proseguono gli interventi di manutenzione e di potenziamento tecnologico sulla linea Barletta –Spinazzola. Dopo aver completato la scorsa estate il rinnovo del binario da Barletta a Canosa, dal 15 marzo al 29 settembre, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) effettuerà nuovi interventi di ammodernamento della linea.