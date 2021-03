Vaccini, Gemmato (FdI): "Lopalco renda pubblico il piano vaccinale regionale"

BARI - "Furbetti dei vaccini, circolari in deroga, accuse reciproche tra esponenti del governo regionale, infine l'assessore Lopalco che sulla carta stampata e in tv parla -generalizzando e per sommi capi- delle prospettive della vaccinazione dei prossimi mesi". Così l'on. Marcello Gemmato, coordinatore regionale pugliese di Fratelli d'Italia."Ad oggi, però, in Puglia - prosegue Gemmato - non è ancora noto il piano vaccinale regionale. Non sappiamo come l'assessore Lopalco abbia programmato, disegnato, definito, preparato l'azione. Nascondersi dietro le dosi non ancora arrivate e le modifiche al piano vaccinale nazionale, tengo ad anticiparlo, non gli servirà ad affrancarsi da questo atto doveroso nei confronti dei cittadini. Per questo, da oggi, così come ho provveduto a fare con la pubblicazione del piano pandemico nazionale, con insistenza chiederò la pubblicazione del piano vaccinale regionale", conclude Gemmato.