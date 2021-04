A Pasqua al via vaccinazione per tutori disabili

Nei giorni di Pasqua e Pasquetta in Puglia sarà avviata una task force per permettere la vaccinazioni di genitori, tutori, affidatari, caregiver, familiari, conviventi di disabili gravi di età inferiore di 16 anni. La circolare precisa che: "In accordo alle specifiche indicazioni sull'utilizzo del vaccino AstraZeneca, nonché per motivi organizzativi, le vaccinazioni saranno riservate a genitori/ tutori/ affidatari/ caregiver/ familiari conviventi di disabili gravi di età inferiore ai 16 anni che non si trovino essi stessi in condizioni di estrema vulnerabilità".La nota continua indicando che: "L'accesso ai punti vaccinali, dovrà avvenire in modo tale da agevolare l'alternanza nell'assistenza al disabile grave dei genitori/tutori/affidatari/caregiver/familiari conviventi di disabili gravi e, quindi, garantendo la massima distribuzione territoriale dei punti vaccinali che opereranno nelle due giornate, nonché la massima flessibilità di accesso sempre salvaguardando il rispetto delle misure di prevenzione e distanziamento".