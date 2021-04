Bari, giunta approva 4 delibere per la riqualificazione smart degli impianti di pubblica illuminazione

BARI - Su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, la giunta questa mattina ha approvato quattro delibere relative a diversi progetti esecutivi nell’ambito degli accordi quadro già aggiudicati e avviati. In particolare, tre appalti riguardano l’adeguamento smart grid degli impianti di pubblica illuminazione con nuova tecnologia a led e l’implementazione con sistemi di videosorveglianza, mentre il quarto riguarda solo l’installazione di impianti di videosorveglianza.“I lavori cominceranno già la prossima settimana e ci consentiranno complessivamente di installare 447 nuovi corpi illuminanti e 122 telecamere, di cui 60 con i primi tre progetti e 62 con il quarto - commenta Giuseppe Galasso -. Si tratta di progetti esecutivi che rientrano negli appalti già in essere, del valore di 1 milione di euro ciascuno, con i quali contiamo di esaurire i fondi attualmente a nostra disposizione; nel caso in cui dovessero risultare ulteriori economie di spesa le impiegheremo per ulteriori installazioni.Con l’esecuzione di questi appalti completeremo gli interventi di efficientamento degli impianti della pubblica illuminazione nei cinque Municipi. Quanto agli impianti di videosorveglianza saranno installati in strade e spazi pubblici molto frequentati e più volte teatro di attività illegali, così da poter condividere le immagini con le Forze dell’ordine”.Nello specifico i progetti smart grid sulla pubblica illuminazione interessano le seguenti strade dei Municipi I, III e V:Corpi illuminanti MUNICIPIO I6 in via Caduti di tutte le guerre 4 in via Tripoli 18 in viale Imperatore Traiano 9 in via Abate Eustasio a San Giorgio 12 in via Resta a Torre a Mare 5 in via Signorile a Torre a Mare 12 in via Dogali a Torre a Mare 6 in via Martiri della Resistenza a Torre a Mare 16 in via Colonna a Torre a Mare 5 in via Rosa azzurra a Torre a Mare 6 in via Bari a Torre a Mare 2 in via Lapenna a Torre a Mare 16 sul playground in via Lapenna a Torre a Mare 6 in via Virgilio a Torre a Mare 8 in via Fontana nuova a Torre a Mare 4 in via Cristoforo 2 in via Macallè a Torre a Mare 2 in via Tasselli 5 in via Monte sei busi a Torre a Mare 17 in via Gentile 19 in via Toscanini e traverseCorpi illuminanti MUNICIPIO III46 nel giardino di via De RiberaCorpi illuminanti MUNICIPIO V25 in corso Vittorio Emanuele (a Palese) 19 in piazza Capitaneo (a Palese) 19 in via Capitaneo (a Palese) 8 in via Duca d’Aosta (a Palese) 7 in vico IX corso Vittorio Emanuele (a Palese) 79 in zona Torricella 19 nei pressi della rotatoria in via D’Annunzio 2 in largo Magrassi 43 lungo il perimetro del giardino Peppino Impastato (a Catino).La realizzazione dei nuovi impianti di videosorveglianza riguarderà l’installazione di 122 telecamere in tutta la città, come di seguito indicato:Appalti smart grid (60)4 in largo Giannella 8 in via Davanzati 27 lungo via Campania, via Calabria, via Sassari, via Catanzaro, via Cosenza, via Cagliari 5 in piazza dei Mille (Santo Spirito) 4 in corso Umberto (Santo Spirito) 3 tra via Napoli e via Mannarino (Santo Spirito) 9 tra corso Vittorio Emanuele e via e piazza Capitaneo (Palese)Appalto videosorveglianza (62)3 in via De Amicis 18 nel giardino del Lascito Garofalo (Palese) 10 nel Villaggio Trieste 10 a Catino 18 in piazzale Nilde Iotti 3 in via Bruno Buozzi con angolo via Zippitelli