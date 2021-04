Bari, oggi l’incontro dell’assessora Bottalico con i responsabili della mensa della Caritas presso la parrocchia Maria SS del Rosario

BARI - Questa mattina l’assessora al Welfare Francesca Bottalico si è recata presso la chiesa Maria SS del Rosario, in piazza Garibaldi, per incontrare i responsabili della mensa della Caritas che dalla fine dello scorso anno si è aggiunta alla rete delle mense parrocchiali già attive sul territorio comunale per offrire sostegno alle persone in maggiore difficoltà.“Ho voluto incontrare lo staff dei volontari e il responsabile del servizio, don Cutrone, per ringraziarli personalmente del lavoro prezioso che svolgono al servizio delle persone più fragili della nostra comunità. Parliamo di un numero impressionante di famiglie, uomini e donne che purtroppo non accenna a diminuire anche per effetto della pandemia che da oltre un anno ha paralizzato il nostro Paese e il mondo intero. Lo stesso impegno straordinario profuso dalle istituzioni dall’inizio della pandemia non sarebbe stato comunque sufficiente a fronteggiare la situazione se al nostro fianco non avessimo avuto quell’esercito di volontari che ogni giorno sceglie di donare il proprio tempo e le proprie energie a chi ne ha più bisogno. Abbiamo concordato una modalità di collaborazione per valorizzare il lavoro svolto e sostenerlo, attraverso un percorso di formazione e informazione dei volontari impegnati ma anche di coordinamento e presa in carico integrato dei casi al fine di evitare duplicazioni di interventi e orientare al meglio le persone in caso di problematiche complesse”.La mensa presso la chiesa Maria SS del Rosario è attiva nelle giornate del martedì e del mercoledì con la distribuzione di circa 130 pasti caldi, sotto forma di lunch box, nel rispetto delle attuali normative anticovid.