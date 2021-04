Basket: la Reyer Venezia vince 94-87 in casa col Brescia

(via Reyer Venezia Fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nella ventiseiesima giornata di A/1 di basket maschile la Reyer Venezia vince 94-87 in casa col Brescia. Primo quarto, Chappell 6-0 per i veneti. Watt, 9-3. Ancora Watt, 13-7. Chappell, 21-18. La Reyer prevale 28-27. Secondo quarto, Daye 36-35 Reyer. Sacchetti, 38-36 per i lombardi. Tonut, 44-42. Watt, 48-42. Tonut, 55-46. Watt, la Reyer si impone di nuovo 60-46.

Terzo quarto, Chappell 62-48 per i veneti. Ancora Chappell, 67-53. Daye, la Reyer trionfa 70-63. Quarto quarto, Tonut 72-65 per i veneti. Watt, 74-66. Di nuovo Watt, 81-71. Daye, 85-78. Watt, 89-80. Tonut, 91-83.

Ancora Tonut, la Reyer Venezia vince questo quarto e 94-87 tutta la partita. Successo meritato per i veneti. Sono secondi in classifica con 30 punti. Migliori marcatori, nel Venezia Watt 30 punti e Tonut 17. Nei lombardi Wilson 21 punti e Vitali 12. Nella ventisettesima giornata la Reyer Venezia giocherà mercoledì 14 Aprile alle 18,30 a Varese.