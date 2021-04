Ciak con Sergio Rubini a San Cesario di Lecce per la fiction “Più forti del destino”

SAN CESARIO DI LECCE (LE) - Hanno preso il via nella giornata odierna le riprese a San Cesario dei Lecce della fiction “Più forti del destino”, una produzione della Fabula Picture s.r.l. che sarà trasmessa in prima serata sulle reti Mediaset.



Le prime scene girate a San Cesario, hanno come location la distilleria De Giorgi; successivamente altri spazi pubblici del paese saranno messi a disposizione per nuovi ciak.

“Abbiamo accolto con grande slancio ed entusiasmo la notizia che la nostra San Cesario è stata scelta tra i vari luoghi presi in esame dalla produzione nel Salento – dichiara il sindaco Fernando Coppola -. Ci siamo messi subito a disposizione consapevoli che una produzione cinematografica sia volano di promozione del nostro territorio comunale, poiché valorizza e rende più fruibile il suo patrimonio paesaggistico e naturalistico e socio-culturale non solo in Italia, ma anche all’estero. Senza dimenticare che la presenza di una troupe cinematografica ha una ricaduta economica positiva con particolare rilevanza per le attività alberghiere, di ristorazione ed il commercio e, in questo particolare periodo, ritenevamo fosse importantissimo cogliere questa opportunità. Per questi motivi – conclude il sindaco - siamo stati ben lieti di dare il nostro patrocinio alla produzione”.

La regia di “Più forti del destino” è affidata Alexis Sweet, regista italo-inglese, che ha già diretto diversi documentari, spot, film e serie TV, tra cui “Don Matteo 11”; “Ultimo – Caccia ai Narcos”; “R.I.S. Delitti imperfetti”; “Volare – La grande storia di Domenico Modugno”; “Squadra mobile” e tanti altri…

Sergio Rubini, Laura Chiatti, Loretta Goggi e Giulia Bevilacqua sono alcuni degli attori del cast.

Ci sono anche Leonardo Pazzagli e Stefano Rossi Giordani, il primo ha fatto parte del cast de “Il nome della rosa”, “Furore” e “Solo per amore”; il secondo ha recitato nelle serie Tv “Un passo dal cielo 5” e “L’Allieva 3”.

La fiction di otto puntante è ambientata nella Sicilia di fine Ottocento. Le protagoniste sono tre donne che, in seguito a un evento che sconvolge le loro vite; si ritrovano a dover subire inganni, tradimenti e crisi sentimentali.

La troupe di “Più forti del destino” si fermerà a San Cesario di Lecce fino a sabato 24 aprile.