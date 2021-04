Ex Ilva, Lopane (Con Emiliano): "no allo scudo penale per i gestori dello stabilimento sostegno al senatore Turco"

BARI - "Mentre il Paese è impegnato nella lotta alla pandemia, Fratelli d’Italia propone in Parlamento il ritorno al medioevo, tentando di riportare lo scudo penale per i gestori dello stabilimento ex Ilva di Taranto". Così in una nota il presidente del Gruppo consiliare 'CON Emiliano', Gianfranco Lopane."Già - prosegue la nota - la Corte costituzionale aveva censurato nel 2018 questo scempio giuridico e di civiltà, con una sentenza a firma dell’attuale ministro Marta Cartabia. Con che coraggio, oggi, i rappresentanti di Fratelli d’Italia della provincia di Taranto possono guardare negli occhi la nostra gente? Il Gruppo consiliare “Con Emiliano” sostiene politicamente l’iniziativa parlamentare del sen. Mario Turco a difesa dello stato di diritto, affinché la legge, in tutta Italia, sia uguale per tutti", conclude Lopane.