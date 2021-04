Il Martina Calcio in diretta sul canale 90 di Antenna Sud

Un avversario che la compagine della Valle d'Itria dovrà prendere con le pinze per quel 4-1 esterno rifilato al Soccer Massafra nel pomeriggio di domenica 11 aprile. Su questa gara saranno puntate le telecamere per la diretta televisiva sul canale 90 del digitale terrestre di Antenna Sud a partire dalle ore 16.00 di domenica 18 aprile 2021.

- Riscattare il 2-1 casalingo subìto dall'Ugento nella quinta giornata, coincisa con la ripartenza del torneo pugliese di Eccellenza. Una missione non facile, ma nemmeno impossibile per il Martina che, alla luce di quella "squadra che perde in casa vince in trasferta", dovrà confermare questa legge matematica del calcio sul campo del De Cagna Otranto.