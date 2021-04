Lacarra (Pd): "Calenda? Dovrebbe venire più spesso in Puglia"

BARI - “Siamo ormai abituati a leggere gli attacchi continui di Carlo Calenda all’amministrazione regionale pugliese. Io penso semplicemente che Calenda dovrebbe venire più spesso nella nostra terra e imparare a conoscerla meglio. La giunta Emiliano profonde da mesi energie incredibili per fronteggiare questa drammatica emergenza: il PD è occupato a lavorare al meglio all’interno della maggioranza per sostenere e alimentare questo grande lavoro al servizio dei cittadini. Per le polemiche non abbiamo proprio tempo”. Lo dichiara il Segretario del PD Puglia On.