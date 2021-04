Lega Puglia, vaccini: “Disorganizzazione allo stato puro. Lopalco si dimetta”

BARI - “Sconcerto, disappunto, incredulità sono le sensazioni che provocano la gestione a dir poco confusa della emergenza sanitaria da parte del duo Emiliano Lopalco. Piano vaccini in grande ritardo, bacchettate addirittura dalla stampa straniera come quella del Financial Times che cita la Puglia come esempio negativo, richiesta di chiarimenti da parte del commissario nazionale all’emergenza, senza parlare delle strutture ospedaliere al collasso. Insomma, un vero e proprio caos”. Questo è quanto dichiara il gruppo dirigente della Lega Puglia, ossia il segretario regionale Sen. Roberto Marti, l’On. Anna Rita Tateo, il sottosegretario di Stato per l’Istruzione Rossano Sasso e i consiglieri regionali Davide Bellomo, Giacomo Conserva, Gianni De Blasi e Joseph Splendido.“Ma il governatore con il suo assessore, grande esperto epidemiologo, amano stupirci. Con una circolare della cabina di regia regionale, tirano fuori dal cappello a cilindro la sorpresa per i pugliesi over 60: vaccino per tutti subito senza prenotazione. Poi, dopo le criticità evidenziate dai sindaci in merito all’organizzazione la Regione Puglia fa retromarcia e smentisce il provvedimento, cercando di correre ai ripari e per evitare il caos più totale annuncia la vaccinazione senza prenotazione solo per i 79enni, per poi sbloccare nei giorni seguenti le altre fasce di età in ordine di anzianità”.“Ancora una volta – continua il gruppo dirigente della Lega - viene fuori il fallimento relativo alla gestione dell’emergenza sanitaria Covid-19. Un piano operativo che cambia ogni quarto d’ora con impegni che si presentano al limite delle possibilità umane facendo saltare, dalla sera alla mattina, tutti i precedenti piani che prevedevano le procedure di prenotazione.“Sia chiaro: ben venga un’accelerazione del processo di immunizzazione della popolazione, ma lo si faccio “cum grano salis”, con la giusta organizzazione senza far ricadere le inefficienze della politica sul mondo della sanità e sui cittadini. Ora basta con questa improvvisazione: Lopalco deve dimettersi subito oppure il presidente Emiliano, se davvero ci tiene alla salute dei pugliesi, revochi immediatamente la delega al suo assessore alla Sanità e lo sostituisca con una persona più seria” conclude la Lega Puglia.