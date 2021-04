Longo: “Sostegno psicologico per i nostri ragazzi”

BARI - “I nostri figli vanno tutelati e la Regione Puglia ha sempre dimostrato grande attenzione nei riguardi delle fasce di età più giovani. Faccio mio e rilancio l’appello del presidente dell’Ordine degli psicologi di Puglia, Vincenzo Gesualdo riguardo il sostegno psicologico per bambini ed adolescenti”. È quanto sostiene in una nota Peppino Longo, consigliere regionale del gruppo “Con Emiliano”.“Più che un appello – prosegue Longo – si tratta di un grido di aiuto. I nostri figli, tra i 3 ed i 17 anni, hanno subito importanti contraccolpi a causa della crisi sanitaria e del lockdown. I dati in possesso degli psicologi sono preoccupanti e sembra sempre più urgente trovare soluzioni. In Francia, prima di altri, hanno compreso l’importanza di tali interventi ma c’è tempo anche da noi per attuare buone pratiche”.“Il governatore Emiliano – prosegue il consigliere regionale di “Con” – ha da sempre dimostrato sensibilità e attenzione per i nostri giovani e, sono convinto, che anche questa volta avvierà un dialogo costruttivo con l’Ordine degli psicologi per trovare un’intesa. La Regione Puglia potrebbe dare il buon esempio anticipando anche il governo nazionale: si potrebbe – conclude Peppino Longo – sulla scorta di quanto deciso dal governo francese, studiare un modo per garantire ai ragazzi che ne abbiano bisogno un numero gratuito di sedute di assistenza ed ascolto psicologico. Una buona pratica per confermare, una volta di più, quanto abbiamo a cuore le generazioni future”.